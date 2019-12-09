Afili Aşk'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe Kerem'i suçüstü yakalıyor

Her hafta çarşamba akşamları ekranlara gelen Afili Aşk, yeni bölümü ile sevenlerine yine keyifli anlar yaşatacak. Sevilen dizide bu hafta Kerem'in biriyle buluştuğunu gören Ayşe, deliye dönecek. İşte, Afili Aşk'ın 26. bölüm fragmanları...

AFİLİ AŞK'TA BU HAFTA NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Volkan ve Kerem eski bir arkadaşlarının bekarlığa veda partisine katılıyor. Ancak bunun için sevgililerinden onay almaları gerekiyor. Ayşe ve Gonca buna izin vermeyeceği için onlara yalan söylemek durumunda kalıyorlar. Kerem, Ayşe'ye tüm gece Volkan'la çalışacağını söylüyor. Ancak Gonca durumu sezip, Ayşe'yi uyarıyor. İkisi bir olup Kerem'in bekarlığa veda partisine gittiğini düşüyor ve baskına gidiyorlar. Peki suç üstü yakalanan Kerem ve Volkan nasıl bir açıklama yapacak? Ayşe, bu duruma ne tepki gösterecek?