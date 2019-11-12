Afili Aşk'ın 22. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yayınlandığı günden itibaren ekranlara damga vuran sevilen dizi Afili Aşk, 13 Kasım akşamı heyecanlı anlara sahne oldu. Afili Aşk'ın son bölümünde, Yelda'nın Ayşe hakkında verdiği karar herkesi heyecanlandırdı. Dizinin 22. bölümü sonrası, haftaya 21 Kasım tarihinde yayınlanacak olan bölümün fragmanı ekranlara geldi. İşte, Afili Aşk'ın 23. bölüm fragmanı.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karşılıklı yapılan aşk itiraflarından sonra Kerem ve Ayşe'nin ilk gecesinde neler yaşanacak?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem, Ayşe ile aralarında artık bir sorun kalmadığını düşünür. Kerem'in hayali bundan sonra Ayşe ile hiç ayrılmamak olur. Kerem'e olan aşkını itiraf eden Ayşe ise geri adım atamaz. Ancak Kerem'in hayal ettiği gibi de davranamaz. İkili, itirafların ardından yaşayacakları ilk gecenin heyecanına kapılır. Kerem bu gecenin özel olması için epeyce özen gösterir ancak Ayşe ağırdan almaya niyetlidir. Normal sevgililer ne yaşarsa Ayşe de onu uygulamak ister. Ayşe'nin bu çekimser tavırları Kerem'i üzer. Peki ikili arasında nasıl bir uzlaşma sağlanacak? Kerem, Ayşe'nin uzak durmasına göz yumabilecek mi?

AFİLİ AŞK'IN 22. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Ayşe, Kerem’den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda bu bilgiyi kullanarak Ayşe’yi bir kukla gibi oynatmaya başlar. Amacı Ayşe’nin Kerem’i terk etmesi değil, Kerem’in Ayşe’den soğumasıdır.

Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe’nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.

Bundan sonra Kerem ve Ayşe için her şey başlamadan bitecek midir? Ayşe hayatında alacağı en zor kararla karşı karşıyadır.

Ceyda'nın Kerem ve Ayşe'nin evliliğiyle ilgili gerçeği Yelda'ya anlatmasından sonra Ayşe zor günler geçirmeye başlar. Kerem ile arası yeni yeni istediği gibi olmaya başlayan Ayşe'nin bir seçim yapması gerekmektedir. Yelda, Ayşe'yi Kerem'den ayrılması için zorlar. Kerem ise tüm bunlar yaşanırken sadece Ayşe'ye olan aşkı ile ilgilenir. Bunca zaman sonra büyük itirafı yapmıştır ama işler iyice karışmıştır. Ne yapacağı konusunda çıkmaza düşen Ayşe ise bir karar vermek zorundadır.