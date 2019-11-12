Afili Aşk'ın 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ve Kerem ayrılacak mı?
Yayınlandığı günden itibaren ekranlara damga vuran sevilen dizi Afili Aşk, bu hafta 22. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Afili Aşk'ın çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümünde, evlilik oyununu öğrenen Yelda Ayşe'yi planına dahil edecek. Kerem için her şey yolunda giderken Ayşe'nin değişen tavırlarıyla, işler farklı bir noktaya gelecek. Peki, Ayşe ve Kerem ayrılacak mı? Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli, Neşe Beykent, Serkay Tütünci gibi isimlerin yer aldığı Afili Aşk, 13 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek.Her hafta ilgiyle izlenen Afili Aşk'ın bu haftaki yayınlanacak olan 22. bölüm fragmanına heyecanlı anlar damga vurdu. İşte, Afili Aşk'ın 22. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.
AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ayşe, Kerem’den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda bu bilgiyi kullanarak Ayşe’yi bir kukla gibi oynatmaya başlar. Amacı Ayşe’nin Kerem’i terk etmesi değil, Kerem’in Ayşe’den soğumasıdır.
Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe’nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.
Bundan sonra Kerem ve Ayşe için her şey başlamadan bitecek midir? Ayşe hayatında alacağı en zor kararla karşı karşıyadır.
Ceyda'nın Kerem ve Ayşe'nin evliliğiyle ilgili gerçeği Yelda'ya anlatmasından sonra Ayşe zor günler geçirmeye başlar. Kerem ile arası yeni yeni istediği gibi olmaya başlayan Ayşe'nin bir seçim yapması gerekmektedir. Yelda, Ayşe'yi Kerem'den ayrılması için zorlar. Kerem ise tüm bunlar yaşanırken sadece Ayşe'ye olan aşkı ile ilgilenir. Bunca zaman sonra büyük itirafı yapmıştır ama işler iyice karışmıştır. Ne yapacağı konusunda çıkmaza düşen Ayşe ise bir karar vermek zorundadır.
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