Afili Aşk'ın 21. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yelda'nın planı ne?
Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusu ile ekranlarda fırtına estiren Afili Aşk, çarşamba akşamı sevenleri ile buluştu. Afili Aşk'ın son bölümünde yaşananların ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin 22. bölüm fragmanına Yelda'nın Ayşe ile ilgili vereceği kararlar damga vurdu. Peki, Yelda'nın planı ne? Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk, 6 Kasım Çarşamba akşamı 21. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Afili Aşk'ın son bölümünde Kerem'in Ayşe'yle ilgili evlilik teklifi adımı herkesi heyecanlandırdı. Dizinin önümüzdeki haftaki bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ve 22. bölüm kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Afili Aşk 22. Bölüm Fragmanı yayında! Yelda, Ayşe'yi Kerem'in hayatından çıkması için planına dahil ediyor. Peki Ayşe kalbine söz geçirebilecek mi?
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe'yi zor günler bekliyor. Ayşe, tam da Kerem'den aşk itirafını duyduğu anda kötü bir sürprizle karşı karşıya kalıyor. Artık onların sırrını bilen bir kişi daha var!
Yelda, tüm ipleri eline alıyor ve Ayşe'yi bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Ayşe ise Kerem'e olan duygularını yok sayamıyor ve büyük bir ikilemde kalıyor. Peki Yelda nasıl bir yol izleyecek? Ayşe, Yelda'nın tehditlerine boyun eğip, Kerem'in hayatından çıkacak mı?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle