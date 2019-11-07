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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.11.2019 - 00:33, Son Güncelleme:

Afili Aşk'ın 21. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yelda'nın planı ne?

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Afili Aşk'ın 21. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yelda'nın planı ne?

Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusu ile ekranlarda fırtına estiren Afili Aşk, çarşamba akşamı sevenleri ile buluştu. Afili Aşk'ın son bölümünde yaşananların ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin 22. bölüm fragmanına Yelda'nın Ayşe ile ilgili vereceği kararlar damga vurdu. Peki, Yelda'nın planı ne? Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk, 6 Kasım Çarşamba akşamı 21. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Afili Aşk'ın son bölümünde Kerem'in Ayşe'yle ilgili evlilik teklifi adımı herkesi heyecanlandırdı. Dizinin önümüzdeki haftaki bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ve 22. bölüm kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk 22. Bölüm Fragmanı yayında! Yelda, Ayşe'yi Kerem'in hayatından çıkması için planına dahil ediyor. Peki Ayşe kalbine söz geçirebilecek mi?
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe'yi zor günler bekliyor. Ayşe, tam da Kerem'den aşk itirafını duyduğu anda kötü bir sürprizle karşı karşıya kalıyor. Artık onların sırrını bilen bir kişi daha var!

Yelda, tüm ipleri eline alıyor ve Ayşe'yi bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Ayşe ise Kerem'e olan duygularını yok sayamıyor ve büyük bir ikilemde kalıyor. Peki Yelda nasıl bir yol izleyecek? Ayşe, Yelda'nın tehditlerine boyun eğip, Kerem'in hayatından çıkacak mı?

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