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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
30.10.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Afili Aşk'ın 20. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümün özeti

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Afili Aşk'ın 20. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümün özeti

Yaz başında ekran macerasına başlayan ve ilgiyle izlenen Afili Aşk, bu hafta 20. bölümü ile sevenlerine konuk oldu. Afili Aşk'ın çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, Kerem'in Ayşe'ye sürpriz bir yakınlaşma ile aşkını ilan etmesi damga vurdu. Sevilen dizinin son bölümünde yaşananların ardından, haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın 20. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk, 30 Ekim Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Ayşe ve Kerem arasında başlayan yakınlaşma ile izleyenler bu hafta da heyecanlı anlar yaşadı. Peki, Afili Aşk'ın 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk'ta bu hafta neler oldu? İşte, son bölümün özeti ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda’nın iş için hazırladığı kuğu konsepti, Kerem ve Ayşe arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açar. Ayşe içine düştüğü hayal kırıklığıyla perişan bir haldeyken, Kerem ise ne yapacağını bilemez. Kerem bu durumla yüzleşmekten korkarken, Ayşe daha fazla dayanamaz. Ayşe, Kerem’le yüzleşmek ister ama bu hiçte kolay olmayacaktır. Çünkü Kerem’in kafası soru işaretleriyle doludur.

Ceyda ise hazırladığı kuğu konseptinin Kerem ve Ayşe için ne ifade ettiğini öğrenir ve çılgına döner. Ceyda işini şansa bırakmama kararı alır. Kerem ve Ayşe’nin kaderi Ceyda’nın iki dudağının arasındadır. Kerem ve Ayşe’nin çocukluklarından beri olan kaderi mi galip gelecektir, yoksa Ceyda mı?

 

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