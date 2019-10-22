Afili Aşk'ın 19. bölümünde neler olacak?
Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen Afili Aşk, yine heyecan dolu bir bölümle diziseverlerin karşısına çıkacak. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in paylaştığı Afili Aşk'ın 23 Ekim'de yayınlanacak bölümü izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. İşte, Afili Aşk'ın 19. bölümünün kısa özeti...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Afili Aşk, bu hafta 19. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Afili Aşk'ın bu haftaki bölümünde, Kerem ve Ayşe baş başa romantik bir akşam yemeğine çıkacak ve aşkın fitili ateşlenecek. İşte, Afili Aşk'ın 19. bölüm fragmanı...
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı Afili Aşk'ın 23 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde;
Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe’yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar. Kerem bu duruma artık son vermek için Volkan’la harekete geçer. Ayşe için özel bir yemek düzenler. Ayşe bu yemek için çok heyecanlıdır bütün duygularından emin akşam yemeğine gider. Kerem, kuğuyu yapanın kendisi olduğunu ve ilk aşkı olduğunu itiraf edebilecek midir?
Kerem ve Ayşe henüz kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguların içinde kaybolurken Hülya ikilinin peşine düşer. Ayşe’nin sarhoşken söylediklerini aklımdan çıkaramayan Hülya, Ceyda’dan da aldığı destekle bu evlilikteki sır perdesini çözecek midir?
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