Afili Aşk'ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı
Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen Afili Aşk'ın gelecek hafta yayınlanacak 19. bölümüne ilişkin pek çok ipucu veren fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Kerem ve Ayşe baş başa romantik bir akşam yemeğine çıkacak. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
Çarşamba akşamları yayınlanan ve başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in paylaştığı Afili Aşk'ın, 23 Ekim'de ekranlara gelecek 19. bölümü yine heyecan dolu olacak. Son bölümde yaşanan gelişmeler hafızalarda tazeliğini korurken, şimdiden yeni bölüm fragmanı ve 19. bölümde yaşanacaklar sorgulanıyor. İşte, Afili Aşk'ın 19. bölüm fragmanı...
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu öğrenen Ayşe'nin tüm duyguları bir anda yükselişe geçiyor. Şimdi de Ayşe, Kerem'e ilk aşkının kim olduğunu soruyor ve dananın kuyruğu kopuyor.
Her şeyi artık itiraf etmeye hazırlanan Kerem, bunu romantik bir akşam yemeğinde anlatmayı planlıyor. Ayşe'ye özel bir hediye almayı düşünen Kerem buna vakti kalmayınca devreye Volkan'ı sokuyor. Volkan tam hediyeyi alırken Gonca ile karşılaşınca ise durumlar biraz karışıyor.
Kerem ve Ayşe birbirlerinin ilk aşkı olduklarını itiraf edecekler mi? Romantik akşam yemeğinde neler yaşanacak?
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