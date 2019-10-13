Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu öğreniyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk'ın merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünde Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu öğrenecek. Bu durumu ilk fark eden kişi ise Kerem olacak. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin detaylar.
Sevilen dizi Afili Aşk 23 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından, bu hafta da eğlenceli anlar yaşanacak. Boşanma kararı veren Ayşe ve Kerem şimdi sürpriz bir gerçekle karşı karşıya kalacak. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölümünün kısa özeti.
AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ayşe, ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu öğreniyor!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında eve gelen kutu sayesinde Ayşe, ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu anlıyor. Bu durumu ilk fark eden kişi Kerem oluyor ancak bunu Ayşe'ye söyleyip söylememe konusunda kararsız kalıyor. Ancak kulübeden eve bir kutu gönderiliyor. Kutunun içinden çıkan sürpriz ve beraberindeki not her şeyin değişmesine sebep oluyor. Ayşe, Kerem'e bir kez daha aşık oluyor... Peki bu durumun ortaya çıkması ikili arasında nasıl gelişmelere neden olacaktır?
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