Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu öğreniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAfili Aşk'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu öğreniyor
GeriTelevizyon Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu öğreniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 13.10.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu öğreniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu öğreniyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk'ın merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünde Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu öğrenecek. Bu durumu ilk fark eden kişi ise Kerem olacak. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk'ın 18. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin detaylar.

Sevilen dizi Afili Aşk 23 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından, bu hafta da eğlenceli anlar yaşanacak. Boşanma kararı veren Ayşe ve Kerem şimdi sürpriz bir gerçekle karşı karşıya kalacak. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölümünün kısa özeti.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ayşe, ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu öğreniyor!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında eve gelen kutu sayesinde Ayşe, ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu anlıyor. Bu durumu ilk fark eden kişi Kerem oluyor ancak bunu Ayşe'ye söyleyip söylememe konusunda kararsız kalıyor. Ancak kulübeden eve bir kutu gönderiliyor. Kutunun içinden çıkan sürpriz ve beraberindeki not her şeyin değişmesine sebep oluyor. Ayşe, Kerem'e bir kez daha aşık oluyor... Peki bu durumun ortaya çıkması ikili arasında nasıl gelişmelere neden olacaktır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Jet nikah! Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi...
'Sizsiz ben çok eksikmişim'
Mars'ın hastalığı Kıvanç'ı üzdü
Şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusu