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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.10.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Afili Aşk'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Afili Aşk'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen Afili Aşk'ın gelecek hafta yayınlanacak 17. bölümüne ilişkin pek çok ipucu veren fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Ayşe, Kerem'e aşık olduğunu itiraf edecek. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak?

Çarşamba akşamları yayınlanan ve başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in paylaştığı Afili Aşk'ın, 9 Ekim'de ekranlara gelecek 17. bölümü yine heyecan dolu olacak. Son bölümde yaşanan gelişmeler hafızalarda tazeliğini korurken, şimdiden yeni bölüm fragmanı ve 17. bölümde yaşanacaklar sorgulanıyor. İşte, Afili Aşk'ın 17. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün'ün kaleme aldığı Afili Aşk'ın gelecek haftaki bölümünde;

Boşanma konusunda geri adım atan Kerem, Ayşe'ye olan hislerini saklayamıyor. Ayşe ise Kerem'in ona olan hislerinden emin olmaya başlıyor. Ancak geriye tek bir şey kalıyor o da ikilinin artık bu aşkı itiraf etmeleri oluyor. Tam da bu noktada Volkan devreye giriyor ve küçük bir oyunla Ayşe, Kerem'e aşık olduğunu en sonunda dile getiriyor. Ayşe'den gelen bu itirafla şaşkına dönen Kerem ise öylece kalakalıyor...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Afili Aşk'ın 2 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde;

Kerem ve Ayşe arasında artan yakınlaşmalar, boşanma konusunda ikilinin kafasının karışmasına neden olur. Ayşe, Kerem'den etkilenmeye devam ederken Kerem de artık kendine bu durumu kabul ettirir. Boşanmaları konusunda elindeki kozu kullanan Ceyda ise evrakları imzalaması için Ayşe'yi tehdit eder. Ayşe, şirketin geleceği için o evrakı imzalar ancak Kerem cephesinde durumlar hiç de bu yönde gelişmez.

Öte yandan Muhsin ve Yelda arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Muhsin tarafından aldatıldığını düşünen Yelda zor günler yaşar. Bu durumda da Kerem ve Ayşe'ye büyük görev düşer. İkili, Muhsin'in peşine düşer ve onun ne işler karıştırdığını öğrenmek ister. Peki bu işin sonu neye varacaktır?

 

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