Afili Aşk zirveyi bırakmıyor
Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği dizisi Afili Aşk, dün akşam (17 Temmuz) ekrana geldiği 6’ncı bölümüyle reytinglerde üç kategoride, bir kez daha en çok izlenen yapım oldu.
Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe (Burcu Özberk) arasında beklenmedik bir yakınlaşmanın yaşandığı bölüm, Tüm Kişilerde 7,74 izlenme oranı ve 24,80 izlenme payı, AB’de 6,84 izlenme oranı ve 23,76 izlenme payı, 20+ABC1’de 6,91 izlenme oranı ve 22,99 izlenme payı alarak 100
program arasında birinci oldu.
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk’in yer aldığı Afili Aşk, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!
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