Afili Aşk zirveyi bırakmadı!
Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği dizisi Afili Aşk, dün akşam (7 Ağustos) ekrana geldiği 9’uncu bölümüyle reytinglerde en çok izlenen yapım oldu.
Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe’yi (Burcu Özberk) öptüğü sahneyle Çarşamba akşamına damgasını vuran Afili Aşk, tüm kişilerde (TOTAL) 7,07 izlenme oranı ve 22,95 izlenme payı ile 100 program arasında birinci oldu.
SOSYAL MEDYADA DA ZİRVEDE!
Afili Aşk, sosyal medyada da zirvedeydi. Dizinin sevilen çifti Ayşe ve Kerem'in #AyKer hashtag’i TT’ye üst sıralardan girdi ve yaklaşık 7 saat TT’de kaldı. Afili Aşk, yayın günü de (dün) sosyal medyada yaklaşık 1.5 milyon kişiye erişti.
Afili Aşk, yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!
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