Afili Aşk zirveye demir attı
Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği dizisi Afili Aşk, dün akşam (4 Eylül) ekrana geldiği 12’nci bölümüyle rakiplerini geride bırakarak reytinglerde en çok izlenen yapım oldu.
Ayşe’nin başına gelen beklenmedik olay yüzünden Kerem’in polisler tarafından götürüldüğü sahneyle heyecan dorukta sona eren Afili Aşk’ın 12’nci bölümü, tüm kişilerde (TOTAL) 7,50 izlenme oranı ve 22,91 izlenme payı; AB’de 5,58 izlenme oranı ve 18,44 izlenme payı; 20+ABC1’de 6,52 izlenme oranı ve 19,86 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Sosyal medyada sadece yayın günü 2 milyon erişim elde eden Afili Aşk, #Gönülİşleri hastag’i ile de 12 saat TT'de kaldı.
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı Afili Aşk’ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaşıyor.
Afili Aşk, merakla beklenen yeni bölümü ile 11 Eylül Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!
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