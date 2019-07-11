Afili aşk zirvede!
Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk’in yer aldığı Afili Aşk dün akşam yayınlanan (10 Temmuz) bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Afili Aşk, tüm kişilerde 6,61 izlenme oranı ve 22,45 izlenme payı, AB’de 5,86 izlenme oranı ve 21,43 izlenme payı, 20+ABC1’de 6,19 izlenme oranı ve 21,55 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Ceyda, Kerem ve Ayşe'yi köşeye sıkıştırıyor!
Afili Aşk 17 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Ceyda'nın Ayşe'nin ses kaydını bulmasıyla Kerem ve Ayşe için zor zamanlar başlıyor! Ceyda, Ayşe'yi Kerem'den ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başlıyor. İkiliyi şantajla kavga etmeye zorluyor! Bu durumdan hoşlanmayan Ayşe ve Kerem ise bir plan yapıyor fakat yaptıkları plan düşündükleri gibi gitmiyor! Ayşe ve Kerem, Ceyda'dan kurtulabilecek mi?
Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!
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