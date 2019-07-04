Afili Aşk zirvede!
Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk’in yer aldığı Afili Aşk dün akşam yayınlanan (03 Temmuz) bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Afili Aşk, tüm kişilerde 6,75 izlenme oranı ve 22,78 izlenme payı, AB’de 5,27 izlenme oranı ve 18,81 izlenme payı, 20+ABC1’de 6,24 izlenme oranı ve 21,54 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Afili Aşk, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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