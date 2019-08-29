Afili Aşk yine zirvede
Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği dizisi Afili Aşk, dün akşam (28 Ağustos) ekrana geldiği 11’inci bölümüyle reytinglerde yine üç kategoride en çok izlenen yapım oldu.
Yazın en çok izlenen dizisi olan Afili Aşk, geçtiğimiz Çarşamba akşamı da tüm kişilerde 7,94 reyting ve 26,01 izlenme oranı; AB’de 7,11 izlenme oranı ve 24,40 izlenme payı, 20+ABC1’de 6,79 izlenme oranı ve 22,03 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Sosyal medyada sadece yayın günü 1.5 milyon erişim elde eden Afili Aşk, #İtirafEt hastag’i ile de tüm gece TT'de kaldı.
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı Afili Aşk’ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaşıyor.
Afili Aşk, merakla beklenen yeni bölümü ile 04 Eylül Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!
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