Afili Aşk yine zirvede!
Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk’in yer aldığı Afili Aşk dün akşam yayınlanan (24 Temmuz) bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Afili Aşk, tüm kişilerde 8.39 izlenme oranı ve 27.43 izlenme payı, AB’de 7.75 izlenme oranı ve 26.96 izlenme payı, 20+ABC1’de 7.61 izlenme oranı ve 25.46 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Ayşe, Kerem'in ilgisini yavaş yavaş fark etmeye başlıyor!
Afili Aşk’ın 31 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanın da Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkları artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor.
Peki ikili arasında bundan sonra neler yaşanacak?
Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!
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