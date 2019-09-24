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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.09.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Afili Aşk yeni bölümde Ayşe ve Kerem oyunu bitirecek! İşte Afili Aşk 15. bölüm fragmanı

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Afili Aşk yeni bölümde Ayşe ve Kerem oyunu bitirecek! İşte Afili Aşk 15. bölüm fragmanı

Çarşamba akşamları ilgiyle izlenen Afili Aşk bu hafta 15. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ta, Kerem ve Ayşe için yolun sonu yaklaşıyor. Evlilik oyununu bitirmeye karar veren ikili yol ayrımı için ilk adımı atar. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve 15. bölüme dair merak edilenler...

İzlenme rekorları kıran Afili Aşk 25 Eylül Çarşamba akşamı sevenleriyle buluşacak. Geçen hafta şirkete gelen denetmen krizinin ardından, bu haftaki bölümde yeni bir kriz daha ortaya çıkacak. Üst üste ortaya çıkan sorunların ardından, Ceyda ile başa çıkamayacağını düşünen Ayşe, Kerem'e evliliklerini bitirme kararı aldığını açıklayacak. Peki, Ayşe ve Kerem ayrılacak mı? Evlilik oyunu bitiyor mu? Merak edilen tüm soruların yanıtı yeni bölümde...

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceyda, artık şirkettedir ve belli ki daha tehlikeli olacaktır. Bu durum karşısında Kerem şirketin gidişatı adına sessizliğini korurken, Ayşe üst üste yaşanan olaylardan dolayı kendini köşeye sıkışmış gibi hisseder. Muhsin’in olanları hatırlama ihtimalinin yanında bir de Ceyda ile daha fazla başa çıkamayacağını düşünen Ayşe, Kerem ile konuşur. Yol ayrımı için ilk adım atılır. Kerem ve Ayşe anlaşmalı evliliklerini bitirme kararı alırlar.

Öte yandan Ayşe’ye menajerinden gelen büyük iş teklifi hayatını bambaşka bir noktaya taşıyacaktır. Kerem ve Ayşe kimseye duyurmadan ve evlilik oyunu ortaya çıkmadan evliliklerini bitirebilecek midir?

Beklenmedik bir anda Muhsin’den gelen telefonla Kerem ve Ayşe daha da sarsılacaktır!

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