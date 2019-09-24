Afili Aşk yeni bölümde Ayşe ve Kerem oyunu bitirecek! İşte Afili Aşk 15. bölüm fragmanı
Çarşamba akşamları ilgiyle izlenen Afili Aşk bu hafta 15. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ta, Kerem ve Ayşe için yolun sonu yaklaşıyor. Evlilik oyununu bitirmeye karar veren ikili yol ayrımı için ilk adımı atar. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve 15. bölüme dair merak edilenler...
İzlenme rekorları kıran Afili Aşk 25 Eylül Çarşamba akşamı sevenleriyle buluşacak. Geçen hafta şirkete gelen denetmen krizinin ardından, bu haftaki bölümde yeni bir kriz daha ortaya çıkacak. Üst üste ortaya çıkan sorunların ardından, Ceyda ile başa çıkamayacağını düşünen Ayşe, Kerem'e evliliklerini bitirme kararı aldığını açıklayacak. Peki, Ayşe ve Kerem ayrılacak mı? Evlilik oyunu bitiyor mu? Merak edilen tüm soruların yanıtı yeni bölümde...
AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ceyda, artık şirkettedir ve belli ki daha tehlikeli olacaktır. Bu durum karşısında Kerem şirketin gidişatı adına sessizliğini korurken, Ayşe üst üste yaşanan olaylardan dolayı kendini köşeye sıkışmış gibi hisseder. Muhsin’in olanları hatırlama ihtimalinin yanında bir de Ceyda ile daha fazla başa çıkamayacağını düşünen Ayşe, Kerem ile konuşur. Yol ayrımı için ilk adım atılır. Kerem ve Ayşe anlaşmalı evliliklerini bitirme kararı alırlar.
Öte yandan Ayşe’ye menajerinden gelen büyük iş teklifi hayatını bambaşka bir noktaya taşıyacaktır. Kerem ve Ayşe kimseye duyurmadan ve evlilik oyunu ortaya çıkmadan evliliklerini bitirebilecek midir?
Beklenmedik bir anda Muhsin’den gelen telefonla Kerem ve Ayşe daha da sarsılacaktır!
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