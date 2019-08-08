Afili Aşk yeni bölüm fragmanında matematik hocası krizi
Afili Aşk dizisinin 10. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasında 9 haftayı geride bırakan Afili Aşk ‘ın yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında aşk rüzgarları esiyor. Ayşe'nin matematik hocası Kerem'i kıskançlık krizine sokuyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti
Afili Aşk dizisi 7 Ağustos Çarşamba günü 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Afili Aşk'ın son bölüm finali ardından gözlerin çevrildiği yeni fragman kısa sürede paylaşıldı. İşte,bayram nedeniyle 1 hafta gecikmeli yayınlanacak olan Afili Aşk'ın yeni bölümünden ilk görüntüler...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar. Hislerinin karmaşası içinde boğulan ikili, birbirlerinden hoşlandıklarını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar!
Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor! Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor!
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