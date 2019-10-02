Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan Afili Aşk, bu hafta 16. bölümüyle yayınlandı. Afili Aşk'ın ekranlara gelen son bölümüne Ayşe ve Kerem arasında yaşanan sürpriz yakınlaşma damga vurdu. Heyecanlı bölümün ardından Afili Aşk'ın haftaya yayınlanacak olan bölümüne ilişkin fragman şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Sevilen dizi Afili Aşk 2 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. Afili Aşk'ın 16. bölümünde Kerem Ayşe'yi beklemediği bir anda öptü. Keyifli anların yaşandığı bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Afili Aşk'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümü hakkında bilgiler.
Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yiğiter ailesinde ayrılık rüzgarları esmeye başlar. Muhsin’in boşanma isteğiyle şok yaşayan Kerem ve Ayşe, bu problemi kendi yöntemleri ile çözmeye girişmek isterken, hiçbir şeyden haberi olmayan Yelda, Muhsin’in kendisini aldattığını düşünür. Kerem ve Ayşe ilk başta buna ihtimal vermezken şüpheler gittikçe artar. Kerem ve Ayşe, gerçeğine peşine düşerler ama bu yolculukta onları beklenmedik bir sürpriz beklemektedir.
Kerem ve Ayşe, Muhsin’in kararından kendilerini sorumlu tutarken bir yandan da kendi ayrılık kararı konusunda ikileme düşerler. İkili ayrılmaya çalışırken belli etmeseler de gittikçe yakınlaşmaktadır. Ancak Ceyda’nın eline geçen büyük bir koz Ayşe’yi köşeye sıkıştıracaktır. Ayşe şimdi zor bir seçim yapmak zorundadır.
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında şoke eden bir gelişme yaşanıyor! Kerem, aniden Ayşe'yi öpüyor!
Öte yandan Muhsin Bey'in Yelda'dan boşanmak istemesi ortalığı karıştıran ikinci olay oluyor! Kerem ve Ayşe'nin boşanma kararının da önüne geçen bu durum ikiliyi zor durumda bırakıyor. Ne yapıp edip, Muhsin'i bu kararından döndürmeye çalışıyorlar. Ancak Yelda cephesinde de durumlar iyiye gitmiyor. Muhsin tarafından aldatıldığını düşünen Yelda gözyaşlarına boğuluyor! Peki Kerem ve Ayşe bu zorlu süreci nasıl atlatacak? Tam her şey bitti derken aralarında beklenmedik bir aşk mı başlayacak?
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