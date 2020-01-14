Afili Aşk yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak?

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Afili Aşk, 15 Ocak akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Afili Aşk'ın yeni bölümüne dair ipuçlarını verdiği fragmanına, Ayşe'nin baba evine geri dönmesi damga vurdu. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölümüne dair bazı bilgiler.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Rıza ve Kerem arasında ipler geriliyor. Kerem, ona karşı farklı bir taktik uyguluyor ancak Rıza bunun altında kalmıyor. Rıza ve Kerem arasında kalan Ayşe ise çaresizce olanları izliyor. Peki İkili orta yolu bulabilecek mi?

Öte yandan Sabri, mahalleye geri dönüyor ve ilk iş olarak Ayşe'nin karşısına çıkıyor. Ayşe'ye evlenme teklifi eden Sabri, Kerem'in hışmına uğruyor!