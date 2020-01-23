Afili Aşk son bölüm izle | Afili Aşk 30. bölüm tam ve kesintisiz izle

Çarşamba akşamlarına damga vuran Afili Aşk, yine heyecan dolu bir bölümle ekran önündeydi. Son bölümde; Rıza’nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı aldı. İşte, Afili Aşk 30. bölüm izleme linki...

Afili Aşk 22 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde;

Rıza’nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir baskı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar. Kerem’in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiler. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşmaktadır.

Artık nefesler tutulmuş, mahkeme günü gelip çatmıştır. İkinci defa hakim karşısına çıkan Kerem ve Ayşe, ne yapacaktır? Aşkları mı yoksa inatları mı kazanacaktır?