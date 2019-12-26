Afili Aşk son bölüm izle | Afili Aşk 28. bölüm tam ve kesintisiz izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk, dün akşam 28. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Sevilen dizinin son bölümünde Modamu çalışanları yılbaşını karşılamaya hazırlandı. Bölümün bitmesinin hemen ardından, televizyonları başında diziyi takip edemeyen vatandaşlar, Afili Aşk 28. bölümü izlemek için internette araştırma yapıyor. İşte, Afil Aşk'ın 28. bölüm izleme linki...

Afili Aşk'ın 25 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde;

Modamu çalışanları yılbaşını karşılamaya hazırlanır. Çalışanlar bir parti beklentisi içindedir. Kerem bir bahane bulup kutlamaları iptal ettirir. Buna anlam veremeyen Ayşe, Kerem’in sakladığı bir şeyler olduğunu fark eder ve bunun peşine düşer. Şüphelerinde de haklı çıkar.

Öte yandan Yiğiterler de hummalı bir şekilde yılbaşı gecesine hazırlanır. Yemekler, hediyeler her şey hazırdır. Geriye tüm heyecanıyla geri sayımı beklemek kalır. Ancak eve bırakılan gizemli hediyenin açılmasıyla, aileler arasındaki tüm dengeler değişecektir. Yıllar önce Muhsin ve Ayşe'nin babası Kemal arasında olanlar bir anda gün yüzüne çıkar.