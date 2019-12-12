Afili Aşk son bölüm izle - Afili Aşk 26. bölüm tam ve kesintisiz izle

Çarşamba akşamlarına damga vuran Afili Aşk, yine heyecan dolu bir bölümle ekran önündeydi. Son bölümde; bekarlığa veda partisi ortalığı karıştırdı. Öte yandan Muhsin’in geçmişte yaptıkları bir gölge gibi onları takip etti. İşte, Afili Aşk 26. bölüm izleme linki...

Afili Aşk'ın 11 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde;

Kerem ve Ayşe o gece adeta kendi masallarının içine sürüklenmiş. Bir kez daha aşklarının önüne kimsenin duramayacağını ispatlamışlardır. İki âşık, Yelda’ya büyük bir ders verir. Yelda bu savaşta kaybeden taraf olduğunu kabul edecek midir?

Öte yandan Muhsin’in geçmişte yaptıkları bir gölge gibi onları takip eder. Kerem bu geçmişin stresiyle baş etmeye çalışır. Ayşe ise Kerem’in yaşadığı stresin iş ile ilgili olduğu düşüncesine kapılır. Hem Kerem hem de şirketteki çalışanlara motivasyon günü düzenler. Modamu’da motivasyon günü, büyük sürprizlere ve şüphelere sebep olur.

Şirkete gelen eğitim koçu "güven" üzerine testler yapar ve Kerem bu testlerde sınıfta kalır. Kerem Ayşe’nin radarına takılmıştır bir kere, artık gözü Kerem’in üstündedir. Üstüne bir de Kerem ve Volkan’a sürpriz bir arkadaş ziyaretiyle gündeme gelen bekarlığa veda partisi işleri daha çok karıştıracaktır.

DİZİNİN GENEL KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.