Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Afili Aşk dizisinin 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Afili Aşk yeni bölümünde Kerem ve Ayşe, Ayşe'nin ailesinin evinde kalınca ortalık karışıyor. Peki, yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte, Afili Aşk 4. Bölüm fragmanı ve kısa bir özet
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk 26 Haziran Çarşamba günü 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Kerem, Ayşe'ye evlilik sözleşmesi imzalatmak istedi ancak beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Ceyda ise bu eni evlilik kararının altındaki gerçek sebebin peşine düştü. Finale ise Muhsin Baba'nın tanık olduğu manzara damga vurdu. Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı. İşte, yeni bölümden ilk görüntüler...
Kerem, Ayşe'yi sinirlendirmek için canla başla uğraşır. Fakat Ayşe tavrından ödün vermez. Evin ilaçlanması sonucunda bir gece dışarda kalmak zorunda kalan ikili Ayşe'nin ailesinden onlarda kalmaları yönünde baskı görür. Kerem her ne kadar orada kalmak istemese de bu davete evet demek zorunda kalır.
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