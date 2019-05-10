Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Afili Aşk’ın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Dizi için hazırlanan özel klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Öte yandan Afili Aşk’ın oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D’de yakında yepyeni bir dizi ekrana geliyor: Afili Aşk… Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerini paylaştığı dizi için hazırlanan özel klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
BAŞROL OYUNCULARI
BURCU ÖZBERK
Burcu Özberk, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşadı, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır. Ayrıca Güneşin Kızları dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
ÇAĞLAR ERTUĞRUL
Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı. 35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı.
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