Afili Aşk dizisi ne zaman başlayacak?
Renkli tanıtımlarıyla dikkat çeken Afili Aşk dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk, yaz sezonunda ekran macerasına başlayacak. Peki, Afili Aşk dizisi ne zaman başlayacak?
İki başrol oyuncusunun gelin ve damadı canlandırdığı tanıtım, ekrana gelir gelmez büyük beğeni topladı. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in hayranları başta olmak üzere ‘afili tanıtım’ı beğenenler, sosyal medyada yüzlerce yorum yaptı.
Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı “Afili Aşk”, 12 Haziran Çarşamba Kanal D’de.
İşte Afili Aşk’ın kadrosu!
Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı dizide diğer rolleri, Altan Erkekli (Muhsin), Neşe Baykent (Yelda), Ozan Dağgez (Samet), Asena Tuğal (Hülya), Serkay Tütüncü (Volkan), Benian Dönmez (Melahat), Taner Rumeli (Rıza), Beril Pozam (Nazmiye), Hira Su Yıldız (Buse), Uğur Uzunel (Erkut), Güzide Arslan (Gonca), Umutcan Ütebay (Sabri), Yılmaz Kunt (Berk) ve Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda) paylaşacak.
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