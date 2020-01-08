Afili Aşk bu akşam neden yok? Afilli Aşk'ın yeni bölümü ne zaman?

Çarşamba akşamlarına damga vuran Afili Aşk'ın 29. yeni bölümüne ilişkin tarih bilgisi, sevilen dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Afilli Aşk'ın 29. bölümümün ekranlara geleceği tarih...

Yeni yıl tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi. Bu dizilerden biri de Afili Aşk oldu, en son geçtiğimiz hafta izleyicilerle buluşan Afili Aşk, yeni bölümüyle 15 Ocak Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza ve Kerem arasında ipler geriliyor. Kerem, ona karşı farklı bir taktik uyguluyor ancak Rıza bunun altında kalmıyor. Rıza ve Kerem arasında kalan Ayşe ise çaresizce olanları izliyor. Peki İkili orta yolu bulabilecek mi?

Öte yandan Sabri, mahalleye geri dönüyor ve ilk iş olarak Ayşe'nin karşısına çıkıyor. Ayşe'ye evlenme teklifi eden Sabri, Kerem'in hışmına uğruyor!