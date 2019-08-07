Afili Aşk 9. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler yaşanacak?
Afili Aşk dizisinin yeni bölüm 2. Fragmanı izleyicilerle buluştu. Yaz sezonunun en sevilen Kanal D dizisi Afili Aşk, 9. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümde Ayşe ve Kerem arasında öpücük krizi yaşanıyor. Peki, Kerem ve Ayşe ne yapacak? Birbirlerine hissettikleri duygular ortaya çıkacak mı? İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özeti
Afili Aşk dizisi eğlenceli bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde dizi takipçilerini sürprizlerle dolu gelişmeler bekliyor. Afili Aşk 9. Bölüm fragmanlarıyla ilk ipuçları gelmiş oldu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Afili Aşk 9. Bölüm fragmanları ve kısa bir özeti...
Abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem’in son dakika hamlesiyle şoke olur. Kerem ve Ayşe boşanma kriziyle yüz yüzeyken şirkette de onlar için bir plan yapılmaktadır. Kerem ve Ayşe’nin başrollerde olduğu bir sosyal medya kampanyasına hazırlanan Modamu, Kerem ve Ayşe’nin aşkını herkese gösterecektir. Reklam filminin ön hazırlıklarını yapan Volkan, Kerem ve Ayşe'nin öpüşmesini isteyince olanlar oluyor! İkilinin arasındaki gerilim iyice büyüyor.
Bu arada iki aile de kurban bayramı telaşı içindedir. Oldukça iyi giden sosyal medya kampanyası hayranlardan gelen ‘’öpücük fotoğrafı’’ isteği ile büyük bir krize dönüşecektir.
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