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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Afili Aşk 5. son bölümünde Ceyda ortalığı karıştırdı! Yeni fragman yayınlandı!

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Afili Aşk 5. son bölümünde Ceyda ortalığı karıştırdı! Yeni fragman yayınlandı!

Afili Aşk son bölümünde yaşanan olaylar Ayşe ve Kerem'i şoka uğrattı. Derin bir oyun içerisinde yer alan Kerem ve Ayşe, oyunlarının fark edilmesinden duydukları endişe dolayısıyla temkinli davranmaktadır. Ancak her ne kadar temkinli davransalar da ortaya çıkan bir ses kaydı onları çok zor duruma düşürecektir. İşte, Afili Aşk 5. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler ve detaylar

Afili Aşk 5. son bölümü ile heyecan dolu ve eğlenceli sahneleri bir kez daha gözler önüne serdi. Kerem ve Ayşe'nin yaşadığı sıkıntıların üstüne ortaya çıkan Ceyda, elinde bulunan ses kaydını paylaşmıştır. Ses kaydında ise Kerem ve Ayşe'yi zora sokacak bilgiler yer almaktadır. İşte, Afili Aşk 5. son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Afili Aşk 5. Bölümde Kerem ve Ayşe'nin ihanet haberleriyle karışan ortalık henüz durulmuşken Ceyda'dan gelen hamle her şeyi berbat eder!

Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanan yeni bölümde magazincilerin yakın markajında olan Kerem ve Ayşe, çıkan haberleri unutturmak için mutluluk pozları vermeye başlar. Ortalık durulana kadar ise başlarına gelmeyen kalmaz. Ayşe'nin büyük ağabeyi Rıza, Sabri'yi döver ve hapse girer. Bunun üzerine duruma Muhsin Bey el atar ancak bu iş öyle kolay çözülmez. Son çare olarak Ayşe, Sabri'yle konuşur ve şikayetini geri çekmesi konusunda onu ikna eder.

Tam her şey yoluna girdi derken Ceyda, oyunlarına bir yenisini daha ekler... Ancak bu defa elinde çok önemli bir ses kaydı vardır... Peki Kerem ve Ayşe, bu ses kaydını dinledikten sonra nasıl bir önlem alacak?

5. Bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

6. bölüm fragmanını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

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