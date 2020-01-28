Afili Aşk 31. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ın sürprizlerle dolu yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Dizinin 29 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. İşte, Afili Aşk yeni bölüm özeti...

Kanal D erkanlarında severek izlenen Afili Aşk'ta bu hafta;

Mahkemenin verdiği boşanma kararı herkes için şaşkınlıkla karşılanır. Kerem ve Ayşe boşanma sonrası bu olay yaşanmamış gibi davranır. Aşk acısının üstesinden bu şekilde gelmeye ve birbirlerinden uzak durmaya çalışırlar.

Ayşe’nin Modamu'nun yüzü olması onları mecburen bir araya gelmek zorunda bırakır. Kerem ve Ayşe yeni bir savaş içine girerler. Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam eder. Ayşe de boş durmaz kendi yöntemleriyle karşılık verir. Kerem'e inat kendisini istemeye gelmek isteyen gizemli talebine evet der. Ancak Ayşe'nin hiç hesaba katmadığı bir şey olur.

İsteme günü kapının ansızın çalınmasıyla davetsiz bir misafir gelir. Gelen davetsiz misafirin söyledikleri acaba Ayşe’nin kafasını karıştıracak mıdır?