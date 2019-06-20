Afili Aşk 3. Bölüm fragmanı yayınlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAfili Aşk 3. Bölüm fragmanı yayınlandı
GeriTelevizyon Afili Aşk 3. Bölüm fragmanı yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
20.06.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Afili Aşk 3. Bölüm fragmanı yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afili Aşk 3. Bölüm fragmanı yayınlandı

Afili Aşk 3. Bölüm Fragmanı izleyicilerle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan Afili Aşk’ın önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünde Ayşe ve Kerem'in aşkı kısa sürede büyük yankı uyandırıyor ve olayların yönü bir anda değişiyor. İşte, Afili Aşk 3. Bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacakların kısa bir özeti

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında, Ayşe ve Kerem evlilik oyununu daha da inandırıcı kılmak için yeni bir plan yapıyor. Birbirlerine çok aşık olduklarını göstermek için önce ailelerin gözünü boyama kararı alıyorlar. Hem Ayşe hem de Kerem her yerde aşklarından bahsetmeye başlıyor. Kısa sürede bu oyun büyük ses getiriyor. Başta Muhsin Bey olmak üzere herkesi ikna ediyorlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe evlilik konusunda ortak bir karar alır ancak onları bekleyen sürprizlerden henüz haberleri yoktur...
Afili Aşk son bölümde, Ayşe'nin söylediği yalan bir anda ortalığı karıştırır. Ayşe'nin ağabeylerinin devreye girmesiyle Muhsin Bey, kız isteme için kolları sıvar. Bir anda bu durumun ortasında kalan Kerem ise kendine çıkış yolu arar. Ayşe'nin planına kurban gitmek istemeyen Kerem türlü türlü oyunlara başvurur ancak başarılı olamaz.

Kerem, Ayşe'yle evlenme fikrine sıcak bakar çünkü artık bu durum onun da lehine bir hal alacaktır. Bundan haberi olmayan Ayşe ise Kerem'in oyununa dahil olur. Kerem ve ailesi, Ayşe'yi istemeye gider. Tam her şey sorunsuz ilerliyor derken bir anda ortaya çıkan tatsız sürprizler her şeyi berbat eder

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Keyifsiz tatilci
Dostluk için 8 milyon TL yaktı!
Çizmeler arkadaşa emanet
Evlilik teklifi aldım