Afili Aşk 3. Bölüm fragmanı yayınlandı
Afili Aşk 3. Bölüm Fragmanı izleyicilerle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan Afili Aşk’ın önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünde Ayşe ve Kerem'in aşkı kısa sürede büyük yankı uyandırıyor ve olayların yönü bir anda değişiyor. İşte, Afili Aşk 3. Bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacakların kısa bir özeti
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında, Ayşe ve Kerem evlilik oyununu daha da inandırıcı kılmak için yeni bir plan yapıyor. Birbirlerine çok aşık olduklarını göstermek için önce ailelerin gözünü boyama kararı alıyorlar. Hem Ayşe hem de Kerem her yerde aşklarından bahsetmeye başlıyor. Kısa sürede bu oyun büyük ses getiriyor. Başta Muhsin Bey olmak üzere herkesi ikna ediyorlar.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem ve Ayşe evlilik konusunda ortak bir karar alır ancak onları bekleyen sürprizlerden henüz haberleri yoktur...
Afili Aşk son bölümde, Ayşe'nin söylediği yalan bir anda ortalığı karıştırır. Ayşe'nin ağabeylerinin devreye girmesiyle Muhsin Bey, kız isteme için kolları sıvar. Bir anda bu durumun ortasında kalan Kerem ise kendine çıkış yolu arar. Ayşe'nin planına kurban gitmek istemeyen Kerem türlü türlü oyunlara başvurur ancak başarılı olamaz.
Kerem, Ayşe'yle evlenme fikrine sıcak bakar çünkü artık bu durum onun da lehine bir hal alacaktır. Bundan haberi olmayan Ayşe ise Kerem'in oyununa dahil olur. Kerem ve ailesi, Ayşe'yi istemeye gider. Tam her şey sorunsuz ilerliyor derken bir anda ortaya çıkan tatsız sürprizler her şeyi berbat eder
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