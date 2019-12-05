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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Afili Aşk 25. bölüm izle | Afil Aşk son bölüm kesintisiz izle

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Afili Aşk 25. bölüm izle | Afil Aşk son bölüm kesintisiz izle

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen Afili Aşk, dün akşam 25. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Sevilen dizinin son bölümünde Yelda, Ayşe ve Kerem'i ayırmak için yeni bir taktik daha denedi. Bölümün bitmesinin hemen ardından, televizyonları başında diziyi takip edemeyen vatandaşlar, Afili Aşk 25. bölümü izlemek için internette araştırma yapıyor. İşte, Afil Aşk son bölüm...

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaştığı, Altan Erkekli ve Asena Tuğal gibi isimlerin de rol aldığı Afili Aşk, 4 Aralık'ta 25. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün hemen ardından ise internette 25. yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, Afili Aşk'ın 25. bölümü...

Afili Aşk'ın 4 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümünde;

Yelda, Ayşe ve Kerem'i ayırmak için yeni bir taktik deniyor. Kendini Yelda'ya sevdirmeye çalışan Ayşe ise koşulsuz şartsız o ne isterse yapmaya başlıyor. Bu durumu fırsat bilen Ceyda ve Yelda ise boş durmuyor. Yelda evinde düzenlenen davete Ceyda'yı da çağırıyor ve açılış valsini Kerem'le yapmasını istiyor. O akşam ise Ayşe'yi başka bir etkinliğe gönderiyor. Amacı Kerem ve Ceyda'nın yakınlaşması olan Yelda, ummadığı bir durumla karşı karşıya kalıyor.

Ayşe, olanları öğreniyor ve Kerem'i yalnız bırakmamak için sürpriz bir hamle yapıyor. Ayşe ve Kerem'in valsi ise geceye damga vuruyor!

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