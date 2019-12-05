Afili Aşk 25. bölüm izle | Afil Aşk son bölüm kesintisiz izle
Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen Afili Aşk, dün akşam 25. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Sevilen dizinin son bölümünde Yelda, Ayşe ve Kerem'i ayırmak için yeni bir taktik daha denedi. Bölümün bitmesinin hemen ardından, televizyonları başında diziyi takip edemeyen vatandaşlar, Afili Aşk 25. bölümü izlemek için internette araştırma yapıyor. İşte, Afil Aşk son bölüm...
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaştığı, Altan Erkekli ve Asena Tuğal gibi isimlerin de rol aldığı Afili Aşk, 4 Aralık'ta 25. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün hemen ardından ise internette 25. yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, Afili Aşk'ın 25. bölümü...
Afili Aşk'ın 4 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümünde;
Yelda, Ayşe ve Kerem'i ayırmak için yeni bir taktik deniyor. Kendini Yelda'ya sevdirmeye çalışan Ayşe ise koşulsuz şartsız o ne isterse yapmaya başlıyor. Bu durumu fırsat bilen Ceyda ve Yelda ise boş durmuyor. Yelda evinde düzenlenen davete Ceyda'yı da çağırıyor ve açılış valsini Kerem'le yapmasını istiyor. O akşam ise Ayşe'yi başka bir etkinliğe gönderiyor. Amacı Kerem ve Ceyda'nın yakınlaşması olan Yelda, ummadığı bir durumla karşı karşıya kalıyor.
Ayşe, olanları öğreniyor ve Kerem'i yalnız bırakmamak için sürpriz bir hamle yapıyor. Ayşe ve Kerem'in valsi ise geceye damga vuruyor!
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