Afili Aşk 2. Bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Afili Aşk dizisi macerasına kaldığı yerden devam ediyor. 12 Haziran Çarşamba günü ekranlara 'merhaba' diyen Afili Aşk'ın 2. bölümünde Ayşe'nin ağabeyleri Kerem ile yemek yemek isteyince ortalık karışıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Ayşe ve Kerem ne yapacak? İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları
Afili Aşk 2. Bölüm Fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde Ayşe'nin ağabeyleri Kerem ile yemek yemek isteyince ortalık karışıyor! Samet ve Erkut, kardeşlerinin evleneceği adamı daha iyi tanıyabilmek için Kerem ile yemek yemek istiyor. Bu durumu Muhsin Bey'e söyleyen Samet olumlu cevap alıyor ancak Kerem bu durumdan oldukça rahatsız oluyor! Olayı kendi lehine çevirmek isteyen Kerem bir plan yapıyor ve kendisini Ayşe'nin ağabeylerine farklı biriymiş gibi tanıtıyor. Kerem'in planı başarılı olunca işler iyicene karışıyor!
Öte yandan Muhsin Bey, Kerem'e bir teklifte bulunuyor! Eğer Ayşe ile evlenirse şirketin başına geçebileceğini söylüyor. Kerem ise çaresiz kalınca soluğu Ayşe'nin yanında alıyor ve onun kurduğu bu oyuna katılmayı teklif ediyor! Ayşe ve Kerem ne yapacak?
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