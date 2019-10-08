Afili Aşk 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Çarşamba akşamları yayınlanan ve başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in paylaştığı Afili Aşk'ın, 9 Ekim'de ekranlara gelecek 17. bölümü yine heyecan dolu olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, izleyicilere pek çok ipucu veren 2 fragman diziseverlerler paylaşıldı. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak?
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Afili Aşk'ın bu hafta yayınlanacak 17. bölümüne ilişkin pek çok ipucu veren fragmanları yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Kerem ve Ayşe boşanmak üzere hakim karşısına çıkacak. İşte, Afili Aşk'ın 17. bölüm fragmanları...
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün'ün kaleme aldığı Afili Aşk'ın bu haftaki bölümünde;
Ayşe’nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlar. Kerem’in bu ruh hali Ayşe’yi de etkiler. Her ikisi de bu karışıklığı gidermek için birbirlerinden habersiz karşılıklı aşk testi yaparlar. Bu testin sonucu ne olacaktır?
Muhsin’in evi terk etmesi ise Kerem ve Ayşe’yi yeni bir maceranın içine sürükler. Muhsin’i eve döndürme operasyonu için kolları sıvarlar. Yelda ve Muhsin için romantik bir gece hazırlayan Ayşe ve Kerem, hazırladıkları ortamda mahsur kalırlar. Baş başa geçirmek zorunda kalacakları bu gece geçmişle ilgili şok edici bir sırrı açığa çıkaracaktır.
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