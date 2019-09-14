Afili Aşk 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Şirkete gelen denetmen Kerem'in aklını başından alıyor
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Afili Aşk'ın yeni bölümünde Ayşe ve Kerem arasında yeni bir kıskançlık rüzgarı esecek. Kerem'in şirkete gelen denetmene olan ilgisi Ayşe'yi çileden çıkaracak. İşte, Afili Aşk'ın 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bazı ipuçları...
İzleyenleri güldürmeyi başaran, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in paylaştığı Afili Aşk'ın son bölümünde, Muhsin Bey Ayşe ve Kerem arasındaki gerçekleri duyarak fenalaşmıştı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde ise Muhsin Bey hastaneye kaldırılarak olanlara dair her şeyi unutacak. İşte, 18 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan Afili Aşk'ın yeni bölümünde yaşanacaklar.
AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında bu defa Ayşe Kerem'i kıskanıyor! Şirkete gelen denetmen kadın güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kerem ise bu güzellik karşısında kayıtsız kalamıyor. Bu durumun farkında olan Ayşe, rahatsız oluyor ve harekete geçiyor.
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AFİLİ AŞK'IN 13. BÖLÜM ÖZETİ
Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem’in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar. Muhsin’in Kerem’e olan güvensizliği bu olayla birlikte aralarında büyük bir tartışmaya sebep olur. Kerem’in her şeyi bırakıp, evi terk etmesiyle işler daha da karıştıracaktır.
Kerem kendi ayaklarının üzerinde durayım derken kendini Özkayalı’ların evinde bulur. Ayşe, Kerem rüzgarıyla oradan oraya savrulurken Kerem’e doğru yönü gösterebilecek mi?
Sahte evliliği öğrenen Muammer’in eve beklenmedik ziyareti ise Kerem ve Ayşe’yi sırlarının ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.
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