Afili Aşk 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Şirkete gelen denetmen Kerem'in aklını başından alıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAfili Aşk 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Şirkete gelen denetmen Kerem'in aklını başından alıyor
GeriTelevizyon Afili Aşk 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Şirkete gelen denetmen Kerem'in aklını başından alıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
14.09.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Afili Aşk 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Şirkete gelen denetmen Kerem'in aklını başından alıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afili Aşk 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Şirkete gelen denetmen Kerem'in aklını başından alıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Afili Aşk'ın yeni bölümünde Ayşe ve Kerem arasında yeni bir kıskançlık rüzgarı esecek. Kerem'in şirkete gelen denetmene olan ilgisi Ayşe'yi çileden çıkaracak. İşte, Afili Aşk'ın 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bazı ipuçları...

İzleyenleri güldürmeyi başaran, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in paylaştığı Afili Aşk'ın son bölümünde, Muhsin Bey Ayşe ve Kerem arasındaki gerçekleri duyarak fenalaşmıştı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde ise Muhsin Bey hastaneye kaldırılarak olanlara dair her şeyi unutacak. İşte, 18 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan Afili Aşk'ın yeni bölümünde yaşanacaklar.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında bu defa Ayşe Kerem'i kıskanıyor! Şirkete gelen denetmen kadın güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kerem ise bu güzellik karşısında kayıtsız kalamıyor. Bu durumun farkında olan Ayşe, rahatsız oluyor ve harekete geçiyor.

Öte yandan Volkan'a hayırlı bir kısmet çıkıyor! Gonca şok oluyor! Peki bu hayırlı kısmet kim?

AFİLİ AŞK'IN 13. BÖLÜM ÖZETİ

Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem’in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar. Muhsin’in Kerem’e olan güvensizliği bu olayla birlikte aralarında büyük bir tartışmaya sebep olur. Kerem’in her şeyi bırakıp, evi terk etmesiyle işler daha da karıştıracaktır.

Kerem kendi ayaklarının üzerinde durayım derken kendini Özkayalı’ların evinde bulur. Ayşe, Kerem rüzgarıyla oradan oraya savrulurken Kerem’e doğru yönü gösterebilecek mi?

Sahte evliliği öğrenen Muammer’in eve beklenmedik ziyareti ise Kerem ve Ayşe’yi sırlarının ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Kız kardeşinden Özcan Deniz'e sitem: Abime ulaşamıyorum!
Fatma Girik Ankara’da hastaneye yatırıldı
Ece Uslu'yu köpek ısırdı
Şevket Çoruh: İzmir'de saldırıya uğradık!