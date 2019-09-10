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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Afili Aşk 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Afili Aşk 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Afili Aşk 13. bölümü ile ekranlara geldi. Afili Aşk'ın izleyici karşısına çıkan yeni bölümünde Kerem'in gözaltına alınması ve bu olayla Muhsin Bey ve Kerem arasında iplerin kopma noktasına gelmesi damga vurdu. Peki, Afili Aşk'ın son bölümünde başka neler oldu? Afili Aşk'ın 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

Fatih Enes Ömeroğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ta bu hafta da heyecan dolu anlar yaşandı. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde matematik hocası Muammer'in Ayşe'ye olan ilgisini söylemesi ve olayların giderek karışması, izleyicilerin yeni bölüm için sabırsızlanmasına neden olmuştu. Çarşamba günü ekranlara gelen 13. bölümde ise Kerem evi terk etti. İşte, Afili Aşk'ın 13. bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

Afili Aşk'ın 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem’in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar. Muhsin’in Kerem’e olan güvensizliği bu olayla birlikte aralarında büyük bir tartışmaya sebep olur. Kerem’in her şeyi bırakıp, evi terk etmesiyle işler daha da karıştıracaktır.
Kerem kendi ayaklarının üzerinde durayım derken kendini Özkayalı’ların evinde bulur. Ayşe, Kerem rüzgarıyla oradan oraya savrulurken Kerem’e doğru yönü gösterebilecek mi?

Sahte evliliği öğrenen Muammer’in eve beklenmedik ziyareti ise Kerem ve Ayşe’yi sırlarının ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

 

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