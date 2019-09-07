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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.09.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Afili Aşk 13. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Afili Aşk 13. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Afiili Aşk'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Afili Aşk'ın ekranlara gelecek olan yeni bölümünde Muammer, Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu öğreniyor ve bunu koz olarak kullanmaya kalkıyor. Muhammer'in Kerem'in kapısına gidip söylediklerini ise Muhsin Bey duyuyor. İşte, Afili Aşk 13. bölüm fragmanları.

ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği Afili Aşk'ta heyecan devam ediyor. İlgiyle takip edilen dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 13. bölümünde ortalık karışacak. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Muammer, Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu öğreniyor ve bunu koz olarak kullanmaya kalkıyor.

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Muammer ve Ceyda birlik oluyor! Ceyda'dan öğrendikleriyle Kerem ve Ayşe'yi hedef alan Muammer bu defa yaptığı hamleyle yine ortalığı karıştırıyor. Kerem'in kapısına kadar gelen Muammer bu evliliğin gerçek olmadığını söylüyor ve bu konuşmaları Muhsin Bey duyuyor. Kerem'in öfkesi artık daha fazla... Peki şimdi ne olacak?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kerem ve Ayşe arasındaki buzlar iyice eriyor! Ayşe'nin yüzüğü çıkarmasına tepki gösteren Kerem, artık ondan etkilendiğini kendine kabul ettirmeye başlıyor. Kerem'in bu ilgili davranışları karşısında Ayşe de kayıtsız kalamıyor. Kerem'in odasındaki yatak, onlar evde yokken çıkarılıyor. Döndüklerinde gördükleri manzara karşısında ne yapacağını şaşıran ikili aynı yatakta yatmaya mecbur kalıyor. Ancak bu durumu ikili arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak gibi duruyor...

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