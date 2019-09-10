Afili Aşk 13. bölüm fragmanları yayınlandı! Kerem evi terk ediyor
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Afili Aşk'ın 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın izleyici karşısına çıkan yeni bölüm fragmanına, Kerem'in gözaltına alınması ve bu olayla Muhsin Bey ve Kerem arasında iplerin kopma noktasına gelmesi damga vurdu. Peki, Afili Aşk'ın çarşamba günü yayınlanacak olan bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair merak edilenler.
Fatih Enes Ömeroğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk'ta bu hafta da heyecan dolu anlar yaşanacak. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde matematik hocası Muammer'in Ayşe'ye olan ilgisini söylemesi ve olayların giderek karışması, izleyicilerin yeni bölüm için sabırsızlanmasına neden olmuştu. Çarşamba günü ekranlara gelecek olan 13. bölümde ise Kerem evi terk edecek. İşte, Afili Aşk'ın 13. bölümünde yaşanacaklara dair bilgiler...
13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem’in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar. Muhsin’in Kerem’e olan güvensizliği bu olayla birlikte aralarında büyük bir tartışmaya sebep olur. Kerem’in her şeyi bırakıp, evi terk etmesiyle işler daha da karıştıracaktır.
Kerem kendi ayaklarının üzerinde durayım derken kendini Özkayalı’ların evinde bulur. Ayşe, Kerem rüzgarıyla oradan oraya savrulurken Kerem’e doğru yönü gösterebilecek mi?
Sahte evliliği öğrenen Muammer’in eve beklenmedik ziyareti ise Kerem ve Ayşe’yi sırlarının ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.
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