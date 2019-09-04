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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.09.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Ekranlarda fırtına estiren Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk 12. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Her hafta birbirinden eğlenceli anların yaşandığı dizinin son bölümüne, Kerem ve Ayşe arasındaki buzların erimesi ve ikilinin aynı yatakta yatmaya mecbur kalması damga vurdu. Peki, Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, diziyle ilgili merak edilen bilgiler.

Kanal D'nin yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, ilgi gören dizisi Afili Aşk, izleyenlerden tam not almaya devam ediyor. Afili Aşk'ın çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, aşk oyunu ile yola çıkan Ayşe ve Kerem'in yakınlaşması seyredenleri heyecanlandırdı. Peki, Afili Aşk'ın haftaya yayınlanacak olan bölümünde neler yaşanacak? İşte, dizinin yeni bölümüne dair bilgiler.

Afili Aşk'ın 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AFİLİ AŞK 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kerem ve Ayşe arasındaki buzlar iyice eriyor! Ayşe'nin yüzüğü çıkarmasına tepki gösteren Kerem, artık ondan etkilendiğini kendine kabul ettirmeye başlıyor. Kerem'in bu ilgili davranışları karşısında Ayşe de kayıtsız kalamıyor. Kerem'in odasındaki yatak, onlar evde yokken çıkarılıyor. Döndüklerinde gördükleri manzara karşısında ne yapacağını şaşıran ikili aynı yatakta yatmaya mecbur kalıyor. Ancak bu durumu ikili arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak gibi duruyor...

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