Afili Aşk 12. Bölüm fragmanında heyecanlandıran sahne: Aynı yataktalar
Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. 5 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak olan Afili Aşk 12. Bölümüne dair ipuçları veren fragmana Ayşe ve Kerem’in aynı yataktaki görüntüleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde ikili arasında başka neler yaşanacak? İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti
Afili Aşk 12. Bölüm Fragmanında Kerem ve Ayşe arasındaki buzlar iyice eriyor! Ayşe'nin yüzüğü çıkarmasına tepki gösteren Kerem, artık ondan etkilendiğini kendine kabul ettirmeye başlıyor. Kerem'in bu ilgili davranışları karşısında Ayşe de kayıtsız kalamıyor. Kerem'in odasındaki yatak, onlar evde yokken çıkarılıyor. Döndüklerinde gördükleri manzara karşısında ne yapacağını şaşıran ikili aynı yatakta yatmaya mecbur kalıyor. Ancak bu durumu ikili arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak gibi duruyor...
Afili Aşk yeni bölümüyle 4 Eylül Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
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