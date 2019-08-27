Afili Aşk 11. bölümününde dengeler değişiyor! Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Çarşamba akşamları izleyicileri ekranlara kilitleyen Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde Ayşe ve Kerem arasında buzlar erirken eski bir tanıdık tün dengeleri değiştirecek. Peki, Afili Aşk'ın bu haftaki bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk'ın 11. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği Afili Aşk, bu hafta da seyredenlere keyifli anlar yaşatacak. Afili Aşk'ın merakla beklenen yeni bölümünde Kerem'İn Ayşe'nin defterindeki sırları çözmesi, ikili arasında yeni bir krizin yaşanmasına neden olacak. İşte, Afili Aşk'ın 11. bölümüne dair bilgiler.
AFİLİ AŞK'IN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ayşe ‘’Sakın Aşık Olma’’yı kim için söylemiştir? Kerem kendi dahil tüm seçeneklerin peşinde iz sürerken kim olduğunu bulabilecek midir?
Ayşe ise, hayatının teklifi ile karşı karşıyadır. Bir menajerlik şirketi Ayşe ile anlaşmak ister. Ayşe’nin bütün hayatını değiştirecek olan bu teklif, Kerem’in hiç hoşuna gitmez. Kerem Ayşe’nin yeni kariyerine engel olmaya çalışırken kendini sürekli Ayşe’nin yanında bulur. Ayşe, Kerem’in bu hallerini içten içe onu korumak istemesine bağlar. Aradaki buzlar eriyor gibi gözükürken geçmişten gelen ve hiçbir kötü niyeti olmayan eski bir tanıdık tüm dengeleri alt üst edecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle