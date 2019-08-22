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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem Ayşe'nin sırrını öğreniyor

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Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem Ayşe'nin sırrını öğreniyor

Ekranlarda fırtına estiren ve izleyiciler tarafından beğeni toplayan Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan heyecan dolu anların ardından, Afili Aşk'ın yayınlanan 11. bölüm fragmanına kaza yapan Kerem'in Ayşe'nin notlarındaki şifreleri öğrenmesi ve bu durumu fırsata çevirmesi damga vurdu. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanından ilk kareler.

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, Kanal D iddialı dizisi Afili Aşk'ın haftaya yayınlanacak olan yeni bölümü yine sürpriz anlara sahne olacak. Dizinin önümüdeki hafta seyirciyle buluşacak olan bölümünde, Ayşe ve Kerem arasında yeni bir kriz yaşanacak. Peki, Afili Aşk'ın 11. bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümüne dair bilgiler.

AFİLİ AŞK'IN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Afili Aşk 11. Bölüm Fragmanı yayında! Yaptıkları kaza sebebiyle Ayşe'nin sırrını öğrenen Kerem yine boş durmuyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem yine yapıyor yapacağını. Kazada Ayşe'yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. Kerem bu yaptığını yanına koymayacak olan Ayşe ise bir şampuan firmasından reklam teklifi alıyor. Ayşe'nin reklamda oynamasını istemeyen Kerem hemen duruma el atıyor ancak Ayşe geri adım atmıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.
Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.

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