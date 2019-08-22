Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem Ayşe'nin sırrını öğreniyor
Ekranlarda fırtına estiren ve izleyiciler tarafından beğeni toplayan Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan heyecan dolu anların ardından, Afili Aşk'ın yayınlanan 11. bölüm fragmanına kaza yapan Kerem'in Ayşe'nin notlarındaki şifreleri öğrenmesi ve bu durumu fırsata çevirmesi damga vurdu. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanından ilk kareler.
Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, Kanal D iddialı dizisi Afili Aşk'ın haftaya yayınlanacak olan yeni bölümü yine sürpriz anlara sahne olacak. Dizinin önümüdeki hafta seyirciyle buluşacak olan bölümünde, Ayşe ve Kerem arasında yeni bir kriz yaşanacak. Peki, Afili Aşk'ın 11. bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümüne dair bilgiler.
AFİLİ AŞK'IN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Afili Aşk 11. Bölüm Fragmanı yayında! Yaptıkları kaza sebebiyle Ayşe'nin sırrını öğrenen Kerem yine boş durmuyor!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem yine yapıyor yapacağını. Kazada Ayşe'yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. Kerem bu yaptığını yanına koymayacak olan Ayşe ise bir şampuan firmasından reklam teklifi alıyor. Ayşe'nin reklamda oynamasını istemeyen Kerem hemen duruma el atıyor ancak Ayşe geri adım atmıyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.
Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.
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