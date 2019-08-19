Afili Aşk 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Afili Aşk'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. Afili Aşk'ın bu çarşamba ekranlara gelecek olan 10. bölümüne dair 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde matematik hocası krizi yaşanacak ve Kerem çileden çıkacak. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, diziyle ilgili merak edilen bilgiler ve 10. bölüme ait fragmanlar.
Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği Afili Aşk'ın yeni bölümüne dair fragmanları izleyenlerle paylaşıldı. Seyredenleri ekrana kilitleyecek Afili Aşk'ın 10. bölümünde Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. İşte, Afili Aşk'ın yeni bölümüne dair bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kerem, Ayşe'nin matematik hocasına kafayı fena takıyor. Ayşe ise Kerem'in sürekli kendisini düşündüğünü anlıyor ve bu durum Ayşe'nin oldukça hoşuna gidiyor. Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor!
Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.
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