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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Afili Aşk 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı: Kerem, kıskançlık krizlerine giriyor!

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Afili Aşk 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı: Kerem, kıskançlık krizlerine giriyor!

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicileriyle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan Afili Aşk'ın 10. bölümünde Ayşe ise Kerem'in sürekli kendisini düşündüğünü anlıyor ve bu durum Ayşe'nin oldukça hoşuna gidiyor. Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor! İşte, Afili Aşk 10. Bölüm fragmanları ve özeti

Afili Aşk 10. Bölüm fragmanları yayınlandı. Ekran macerasına bir haftalık bir ara veren Afili Aşk 10. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümde birbirinden şaşırtıcı gelişmeler var. İşte, Afili Aşk 10. Bölümüne dair kısa bir özet...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.

Ayşe kendine bir matematik hocası bulur ancak bu hoca karizmasıyla Kerem’i rahatsız eder. Ayşe listesini tek tek yerine getirirken Kerem, Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddeyi görür ama şifreli yazıldığı için ne olduğunu anlayamaz.

Kerem Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddenin anlamını öğrenebilecek midir?

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