Afili Aşk 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı: Kerem, kıskançlık krizlerine giriyor!
Afili Aşk dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicileriyle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan Afili Aşk'ın 10. bölümünde Ayşe ise Kerem'in sürekli kendisini düşündüğünü anlıyor ve bu durum Ayşe'nin oldukça hoşuna gidiyor. Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor! İşte, Afili Aşk 10. Bölüm fragmanları ve özeti
Afili Aşk 10. Bölüm fragmanları yayınlandı. Ekran macerasına bir haftalık bir ara veren Afili Aşk 10. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümde birbirinden şaşırtıcı gelişmeler var. İşte, Afili Aşk 10. Bölümüne dair kısa bir özet...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.
Ayşe kendine bir matematik hocası bulur ancak bu hoca karizmasıyla Kerem’i rahatsız eder. Ayşe listesini tek tek yerine getirirken Kerem, Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddeyi görür ama şifreli yazıldığı için ne olduğunu anlayamaz.
Kerem Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddenin anlamını öğrenebilecek midir?
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