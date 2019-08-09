Afacan Beşler 3 filminin oyuncuları kimler?
Afacan Beşler 3 filmi beyaz perde ardından ilk kez TV izleyicileriyle buluşuyor. 2104 yılında vizyona giren Afacan Beşler 3 filminde hazinenin peşine düşen beş kafadarın hikayesi anlatılıyor. Peki, Afacan Beşler 3 filminin oyuncuları kimler?
Mike Marzuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu Afacan Beşler 3’ün başrollerinde Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen, Neele- Marie Nickel, Michael Fitz yer alıyor.
KONUSU
Egzotik bir adada tatil yapan beş arkadaş, tekne ile dalışa gittikleri sırada gizemli bir pusula bulurlar. Yerli kız Joe’ya göre bu, korsanların hazinesini işaret eden bir anahtardır. Diğer yandan Joe’nun ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle adadaki arazilerini bir inşaat şirketine vermek zorunda kalacaktır. Beş kafadar, hazineyi bularak araziyi kurtarmak için yola koyulurla
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