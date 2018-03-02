Adı Zehra yeni bölüm 2. fragmanı: Ben Hande değilim

Adı Zehra dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman geldi. Yapımcılığını NTC’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Akvardar’ın oturduğu ve başrollerini Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu’nun paylaştığı Adı Zehra’nın 2. bölüm yeni fragmanına “Ben Hande değilim.” Sözleri damga vurdu. İşte Adı Zehra yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özeti!





Ailesinden kıl payı kurtulan ve yeni bir kimliği olan Zehra, başına daha büyük dertler açılacağını bilmeden İstanbul’a gelmiş, kendisini zengin bir ailenin evinde bulmuştur. Onun, yıllar önce kaybolan kızları Hande olduğunu düşünen bu aileyle ilgili aklında binlerce soru vardır. Bir anne öz kızını nasıl olup da tanıyamamıştır? Sahiden Zehra’yı kızına mı benzetmiştir? Her şeyden önemlisi, gerçek Hande’ye ne olmuştur? Bu aile neyi gizlemektedir? Öte yandan ailesi Zehra’nın yaşadığını öğrenmiş ve peşine düşmüştür. Bir yandan peşindeki babası ve ağabeyinden kaçan, bir yandan da öz annesini merak eden Zehra, kendisini yeni bir belanın içinde bulur. Adı: Zehra yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!