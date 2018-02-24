Adı Zehra dizisinin oyuncuları kimdir? İşte, oyuncu kadrosu

Adı Zehra dizisi oyuncuları ile araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy ve Hatica Aslan gibi oyuncuların yer aldığı dizi, Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İşte, merak edilen Adı:Zehra dizisi oyuncu kadrosu ve dizinin konusu hakkında detaylı bilgiler

ADI: ZEHRA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

ZEHRA ŞİMŞEK (ZEYNEP ÇAMCI)

Dizideki kimliği... Zehra: Zeki ve merhametli bir genç kız olan Zehra, Frankfurt’ta bağnaz bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Lakin kaderin bir oyunu, onu İstanbul’da bir ailenin kaybolan kızı Hande’nin yerine geçmeye zorlamıştır. Uysal bir yapısı olsa da, başkaldırmasını bilir. Annesi onun için her şey demektir, o da annesi için dünyalara bedeldir. Hayata var gücüyle tutunmak ve sevdiklerini korumaktır tek gayesi.

Dizideki kimliği...Hande: Şule’nin kızı, Serkan’ın kardeşi. İçine kapanık, duygusal, hassas bir genç kızdır. Küçüklüğünde babası, sonrasında ise abisi tarafından baskı altına alınmıştır. Tüm kırılganlığının yanında ne olursa olsun hayata tutunacak kadar da güçlüdür aslında. Yıllar önce kaybolmuştur ve ailesi senelerce onu aramıştır, bugüne dek.

Gerçek kimliği: 11 Aralık 1986'ta Bodrum'da doğan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema bölümü mezunu olan Zeynep Çamcı İstanbul Üniversitesi'nde Sinema üzerine yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Meryem filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür. Seviyor Sevmiyor dizisiyle de Güney Kore'de Asia Pasific Actors Networks ödülü olan APAN Star Awards Ödülleri - APAN Special Award'la ödüllendirilmiştir. Recep İvedik 2'de Barista/Kasiyer, Recep İvedik 3'te Zeynep rolleriyle tanınmıştır. Altın Portakal kazandığı Meryem sinema filminde Meryem, Deliha sinema filminde Havva karakterlerini canlandırmıştır. Başrollerini üstlendiği dizilerinden Leyla İle Mecnun dizisinde "Sedef - Leyla", Emir'in Yolu adlı dizisinde "Can", Beni Böyle Sev dizisinde de "Ayşem", Seviyor Sevmiyor dizisinde "Deniz Aslan" ve Kara Yazı dizisinde Yaren karakterleriyle televizyon izleyicilerinin kalbinde oldukça önemli bir yer edinmiş, en sevilen kadın oyunculardan biri haline gelmiştir. Başrolünü üstlendiği Adı Zehra dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir.

SERKAN KURDOĞLU (ALİCAN YÜCESOY)

Dizideki kimliği... Şule’nin oğlu, Hande’nin ağabeyi. Kurdoğlu Ailesi’nin doğal lideri. İşadamıdır. Sosyopat olarak tanımlanabilir. Otoriteye inancı yoktur. Yaptığı her şeyden şeytani zekası ile sıyrılabileceğini sanıyordur. Egoisttir. Genellikle az, öz konuşur. Herkese karşı duygusuz, sert bir tavrı vardır. Şiddete meyillidir. Ancak serinkanlı bir katil de değildir.

Gerçek kimliği:1982 Yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 2001 yılında girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Eğitim gördüğü yıllarda ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı. Bakırköy Belediye Tiyatroları dışında özel tiyatrolar ve topluluklarla çalıştı. Rol aldığı "Hayvan Çiftliği" Oyunu ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. 2017 Yılında Üstün Dökmen Tiyatro Ödülleri tarafından “Yılın Erkek Oyuncusu” seçildi. 2015 yılı itibariyle oyuncu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2017 Yılında “Gülünç Karanlık” oyunu ile 21. Afife Jale Tiyatro Ödülleri’in de “Yılın En Başarılı Prodüksiyonu Ödülü’nü ve 22. Sadri Alışık Ödülleri’in de “Seçici Kurul Özel Ödülü” nü aldı.

ŞULE KURDOĞLU (HATİCE ASLAN)

Dizideki kimliği... Hırslı, zeki, güçlü bir kadındır. Serkan ve Hande’nin annesidir. Dışarıdan anaç, sevgi dolu ve uyumlu görünür ancak ikili oynamayı iyi becerir. Duygu sömürüsü yapmakta üstüne yoktur. İnsanların onun ve ailesinin hakkında ne düşündüğüne çok önem verir. Ucu ailesine ve oğluna dokunabilecek her şeye karşı en sert, en acımasız çözümü bulurken vicdanını dinlemez.

Gerçek kimliği: Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan 1983 yılında mezun oldu. Aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na geçen oyuncu 1992’ye dek buradaki görevini sürdürdü. Çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğü tiyatro kariyerinin devamında, Ankara Devlet Tiyatrosu’na dönüşünün ardından Ankara’da çekilen ve yedi yıl boyunca ekrana gelen Ferhunde Hanımlar’da canlandırdığı Nejla karakteriyle tanındı. 2000’lerin başında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayini çıkan oyuncu, Ölümsüzler, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarındaki performansıyla da tiyatro severlerden tam not aldı. Aralarında Dot ve Craft Tiyatro’nun da olduğu özel tiyatrolarda da sahneye çıktı. Nuri Bilgi Ceylan’ın Üç Maymun filmindeki performansıyla 2009 yılında en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülen Hatice Aslan, iki yıl sonra Mustafa Nuri’nin çektiği Vücut filmiyle de ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödülle döndü. Dizi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan’ın oynadığı diziler arasında Hırçın Menekşe, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi ve İçimdeki Fırtına bulunmaktadır.

KADİR KELTİKLİ (İNANÇ KONUKÇU)

Dizideki kimliği... Gurbetçi bir delikanlı, Zehra’nın gönlünü çalan bir genç. Fırlama ve bıçkın diye tabir edebileceğimiz biridir. Pratik zekası, sevimliliğiyle insanları etkisi altına kolayca alır. Ağzı iyi laf yapar. Hırslıdır. Elindekilerle yetinmez. Hep daha fazlasını arzular. Kötü yürekli biri değildir, ama kötülüğe meyillidir. Başkasına bir zarar vermekten çekinir.

Gerçek kimliği: 1985 İstanbul doğumlu İnanç Konukçu, Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında Behzat Ç.’de canlandırdığı Hayalet karakteriyle tanındı. Konukçu’nun oynadığı diziler arasında Leyla ile Mecnun, Kaçak ve Kırlangıç

Fırtınası bulunmaktadır. Dizi çalışmalarıyla eş zamanlı sinema kariyerine de devam eden oyuncu Dar Elbise, Kaçma Birader, Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’de yer aldı. Ulusal ve uluslararası film festivallerinden

ödüllerle dönen Kasap Havası filminde canlandırdığı taksi şoförü Ahmet rolüyle de iki kez “en iyi erkek oyuncu” ödülüne layık görülen İnanç Konukçu, kara komedi türündeki Kayıp El oyunuyla da tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

CEREN KURDOĞLU (SEDA GÜVEN)

Dizideki kimliği... Serkan’ın karısı ve Kurdoğlu Ailesi’nin gelini. Mine’nin de analığıdır. Orta halli bir aileden gelir. Kendisini çok zeki zannetse de ortalama bir zekaya sahiptir. Şüpheci ve meraklıdır. Biraz patavatsız ve işgüzardır. Ciddiye alınmak için çaba sarf eder. Aklına koyduğunu, herkesten gizli olarak da olsa yapmaktan, kendince entrika çevirmekten geri kalmaz.

Gerçek kimliği: 28 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesir, Bandırma’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünden mezun oldu. Profesyonel çalışma hayatına 2004 yılında Başak Gürsoy “BG Ajans” ile başladı. 2005 yılında ATV’de ekranlara gelen “Ekmek Teknesi” adlı diziyle oyunculuğa başlayan “Seda Güven” çıkışını 2010 Kanal D’de yayınlanan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide canlandırdığı “Meltem” rolüyle yapmıştır. 9 Ekim 2012 tarihinde “Merhaba Hayat” adlı dizide Vahide Gördüm, Yetkin Dikinciler, Keremcem ile beraber rol almıştır. 2014'ün Şubat ayında Nermin Bezmen’in romanından uyarlanan “ Kurt Seyit ve Şura” adlı dizi filmde Seda Güven, Farah Zeynep Abdullah’ın ablası rolünde (Valentina Verjenskaya) karakterini canlandırdı. 16 Mayıs 2014 tarihinde vizyona giren “İksir: Dedemin Sırrı” adlı sinema filminde, 2015 senesinde “Git Başımdan” komedi filminde rol alan güzel oyuncu 2016’da ise Yavuz Seçkin’li “Oldu Mu Şimdi?” ve

Ata Demirer’li 20 Ocak 2017’de vizyona giren “Olanlar Oldu”da rol aldı. 2017 yılı içerisinde çekimleri tamamlanan ”Kaç Kaça Bilirsen” adlı psikolojik komedi türündeki sinema filminde Önder Açıkbaş, Enis Arıkan, Tuğçe Karabacak ve Cezmi Baskın ile başrolleri paylaştı. 2017 yılı içerisinde yayınlanan “Ateş Böceği” dizisinde Seçkin Özdemir, Nilay Deniz, Durul Bazan, Derya Alabora, Şebnem Dilligil ve Gözde Çığacı ile birlikte rol aldı.

NADİR YAMAN (HAKKI ERGÖK)

Dizideki kimliği... Genco’ nun babası, büyük bir iş adamı. Otoriter, lider ruhlu, soğukkanlı, mesafeli bir adamdır. Özellikle iş hayatında sert ve acımasızdır. Başarıya ve güce tutkundur. Aptallığa ve hataya tahammülü yoktur. Tüm bu görünüşünün altında herkesten gizlediği, ahlaksız ve karanlık bir tarafı vardır.

GENCO YAMAN (EMRE KIVILCIM)

Dizideki kimliği... Nadir’in oğlu ve Kurdoğlu Ailesi’nin dostu, zengin bir gençtir. Avukattır. İyi yürekli, mert, anlayışlı, cesur, saygılı ve zeki bir adamdır. Geçmişte kaybettiği aşkını, hiç ummadığı bir anda karşısında bulduğunda, hayatını altüst etme pahasına bu olayın peşine düşmekten geri durmaz.

2 Eylül 1991 yılında dünyaya gelen oyuncu Emre Kıvılcım aslen Malatyalıdır. Elif dizisinde 3 yıl başrol Selim karakterini canlandırarak ünlenen başarılı oyuncunun asıl mesleği kimya mühendisliğidir. Oyuncu aynı zamanda at binme, kılıç kullanmayı, dövüş sanatlarına hakimdir.

İSMAİL ŞİMŞEK (ALİ MERİÇ)

Dizideki kimliği... Zehra’nın babası. Tutucu, baskıcı, anlayışsız, cahil bir adamdır. Gelenek ve göreneklerine körü körüne bağlıdır. Namus onun için çok önemli bir kavramdır. Kadın, ona göre erkeklere itaat etmesi gereken bir varlıktır. Çok serttir. Kincidir. Merhametsiz ve duygusuzdur. Başkalarının onun hakkında ne düşündüğüne önem verir.

ŞERMİN ŞİMŞEK (GÜNEŞ HAYAT)

Dizideki kimliği... Zehra’nın annesi. Fedakar, cefakar ve uysal bir kadındır. Anaçtır, sevecendir. Başkaldırmayı beceremez, bilmez. Gözünün yaşı akmaya her an hazırdır. Mutlu olduğunda da üzüldüğünde de birden ağlayan kadınlardandır. Ürkek ve sakindir. Zehra onun en zayıf noktasıdır. Söz konusu kızının hayatı olduğunda, ağır bedeller ödeyeceğini bildiği halde harekete geçmeye hazırdır.

SALİH ŞİMŞEK (SOHEL ALTAN GOL)

Dizideki kimliği... Zehra’nın ağabeyi. 25 yaşındadır. Türk mahallesinde bulduğu işlerde çalışır. Tutucu, sert, sinirli bir tiptir. Kadınlara değer vermez. Dar kafalı ve fikri sabittir. Babasına karşı çok saygılıdır, sözünden çıkmaz. Asabi, inatçı, gözü kara ve düşünmeden hareket eden bir karakteri vardır. Şiddete meyillidir.

MİNE KURDOĞLU (ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ)

Dizideki kimliği... Şule’nin torunu, Serkan’ın evladı, Ceren’in de üvey kızı. Sevecen, uysal, akıllı, sevimli, sessiz bir çocuktur. Babası Serkan’dan çok korkar. Ceren’den de çok çekinir. Yine de onlara ve herkese sevgi ile yaklaşır. Kendisine koyulan kurallara hep uymaya çalışır.