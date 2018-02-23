Adı: Zehra dizisinin 1. bölümünde neler yaşanacak? İşte fragman

Adı: Zehra dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ekranların yeni dizisi olmaya hazırlanan Adı: Zehra ilk bölümüyle pazar akşamı izleyicilerine merhaba diyecek. İşte, ilk bölüm fragmanı.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Almanya’daki yoksul ve katı kuralları olan ailesinin evinde yaşayan Türk kızı Zehra’nın ne bir kimliği ne de hayatı üzerine bir söz hakkı vardır. Babası ve ağabeyi onu, para karşılığında istemediği bir adamla evlendirmek istemektedir, fakat Zehra’nın gönlü Kadir adlı bıçkın bir gençtedir.

Düğün günü gelip çattığında dayanamayıp sevdiğine kaçan Zehra, bu kaçma kovalama sonucunda önce ailesinin eline düşer, ardından da ailesinin namusunu kirlettiği gerekçesiyle bir otobanda ölüme terk edilir! Ancak hayatın onun için hazırladığı sürprizler henüz sona ermemiştir. Beklenmedik olaylar sonucu Zehra’nın yolu, geçmişi sırlarla ve korkunç bir suçla örülü İstanbullu bir aileyle kesişir