Adı: Zehra 9. bölüm fragmanında şoke eden olay
Adı: Zehra dizisi yayınlanan 9. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Genco ve Zehra eve döndüklerinde şok edici bir manzarayla karşılaşmıştır. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Adı: Zehra dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde kanlar içinde yerde yatan Nadir, hastaneye kaldırılır. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Genco ve Zehra eve döndüklerinde şok edici bir manzarayla karşılaşmıştır. Kanlar içinde yerde yatan Nadir, hastaneye kaldırılır. Babası için endişelenen Genco, bir yandan da Şule’nin neden böyle bir şey yaptığını merak etmektedir. Nadir kendine gelebilecek midir? Olayla ilgili Şule ve Nadir herkese ne anlatacaktır? Zehra bu soruların cevabını merak ederken bir yandan da Mine’nin gerçek anne ve babasının kim olduğunu öğrenebilmek için Hayal’le bir plan yapar. Ancak Şule’nin karşı atağıyla yaşanan şok edici bir gelişme Zehra’nın planlarını altüst edecektir! Öte yanda Ceren ve Leyla arasındaki savaş iyice kızışmıştır. Bu savaş nereye varacaktır?
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