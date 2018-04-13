Adı: Zehra 8. bölüm fragmanında Zehra'nın aklında soru işaretleri var
Adı: Zehra dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Serkan’la ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşayan Zehra’nın aklında yeni soru işaretleri vardır. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Adı: Zehra dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zehra, Hayal’le konuşur ve iki genç kadın birlikte hareket etmeye karar verirler. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Serkan’la ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşayan Zehra’nın aklında yeni soru işaretleri vardır. Hayal’le konuşur ve iki genç kadın birlikte hareket etmeye karar verirler. Hayal’in hatırlayacağı bir şey, Hande’yle ilgili gizemin çözülmesine yardımcı olabilecektir. Ayrıca Zehra, Genco’yla yakınlaşmaya devam etmektedir. Çünkü Genco’nun ona bir sürprizi vardır! Öte yandan Ceren, Serkan’ın kendisini Leyla’yla aldattığını öğrenmiş ve Leyla’dan da Serkan’dan da intikam almak için plan yapmıştır. Her şeyi deneyen Ceren, emeline ulaşabilecek midir? Zehra’nın neyin peşinde olduğunu araştıran Şule’yse, kendisinin de bilmediği korkunç bir sırrı öğrenir. Bu sır, Şule’ye umulmadık şeyler yaptıracak, her şeyi ve herkesi geri dönülmesi güç bir noktaya getirecektir...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle